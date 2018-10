Rani radovi Rajka Grlića

Velike priče obično imaju male i jednostavne početke. Redatelj Rajko Grlić u svojoj je više od pola stoljeća dugoj karijeri snimio tucet dugometražnih igranih filmova, osvojio neke od najuglednijih međunarodnih filmskih nagrada te pokrenuo jedan od najpopularnijih domaćih festivala. Ove se godine okitio i nagradom Vladimir Nazor za životno djelo što je sjajna prilika da otkrijemo kako su izgledali sami počeci njegove filmske odiseje. Program uključuje njegove prve radove nastale u Kinoklubu Zagreb. Tu je i film s kojim je ostvario prve značajne međunarodne uspjehe,a koji je snimio za legendarni Filmski autorski studio Sve jedno drugo pojede u kojem u samo jednom kadru iznalazi bespoštednu alegoriju ljudsko stanja. Program zatvara Grlićev zabranjeni dokumentarac Pitka voda i sloboda (1974) koji je dobio još dva nastavka, jedan 1986, a drugi 1998. godine. S Rajkom Grlićem filmska kritičarka Višnja Vukašinović uživo razgovara o njegovim autorskim počecima, traženju autorskog jezika i izazovima s kojima se susretao kao mladi filmaš koji je tek kretao u profesionalne vode.

FILMOVI: Cigla, igrani (1964.); Sve jedno drugo pojede, igrani (1970.); Pitka voda i sloboda 1, 2 i 3 (dokumentarni, 1974., 1986., 1998.)



*Filmovi Cigla i Sve jedno drugo pojede posuđeni su iz arhiva Hrvatskog filmskog saveza.*

Filmove gledamo 4. listopada 2018. u 19:30 u MM centru. Ulaz je besplatan.

Rajko Grlić je rođen 1947. u Zagrebu. Režiju igranog filma je diplomirao u klasi profesora Elmara Klosa 1971. g. na FAMU u Pragu.

Kao režiser i koscenarist potpisuje dugometražne filmove:

2006. Karaula

2002. Josephine

2001. Novo novo vrijeme (dokumentarni, ko-režiser s Igorom Mirkovićem)

1991. Čaruga

1989. That Summer of White Roses

1986. Za sreću je potrebno troje

1984. U raljama života

1981. Samo jednom se ljubi

1978. Bravo Maestro

1974. Kud puklo da puklo

Ovi su filmovi igrali na redovnom kino repertoaru na svih pet kontinenata, bili prikazivani u takmičarskim programima najvećih svjetskih festivala uključujući i Cannes, te dobili više od pedeset međunarodnih nagrada uključujući i “Grand Prix” i “Best Director” u Tokyu 1989.g. (tada još A festival). Kao režiser i scenarista radio je i oko dvadeset kratkometražnih filmova – za koje je dobio pregršt nagrada – i petnaestak dokumentarnih filmova za televiziju koji su većinom, tada kada su napravljeni – kasnih sedamdesetih, bili i zabranjeni. Kao scenarist i ko-scenarist radio je na devet dugometražnih igranih filmova i televizijskoj seriji Srđana Karanovića “Grlom u jagode”. I za taj rad je dobio desetak uglednih međunarodnih nagrada.

Producirao je desetak kratkih i četiri dugometražna filma:

2004. Sretno dijete (rež. Igor Mirković)

2001. Novo novo vrijeme

1991. Virdžina (rež. Srđan Karanović)

1991. Čaruga

Napisao je, režirao i producirao interaktivnu filmsku školu: “How to Make Your Movie – An Interactive Film School” za koju je dobio osam međunarodnih nagrada uključujući i Grand Prix New Yorka za najbolju svjetsku multimediju 1998. Držao je predavanja i radionice na preko trideset univerziteta Europe i Amerike, bio je dugogodišnji direktor Imaginarne Akademije u Grožnjanu. i kao profesor na Ohio University, Athens, OH, nosioc je najviše američke akademske titule na polju filma – Eminent Scholar in Film.

Umjetnički je direktor Motovun Film Festivala, član Europske filmske akademije, Društva hrvatskih filmskih redatelja i Američke scenarističke akademije. Za svoj rad nagrađen je između ostalog i Nazorovom nagradom, nagradom za životno djelo grada Denvera (USA) i titulom počasnog građanina Montpelliera (Francuska).

Od vina pije Plavac mali.